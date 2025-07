Soirée Moules Frites stade municipal Genac-Bignac

Soirée Moules Frites stade municipal Genac-Bignac dimanche 13 juillet 2025.

Soirée Moules Frites

stade municipal GENAC Genac-Bignac Charente

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13 01:30:00

2025-07-13

Soirée moules frites organisée par le Comité des fêtes de Genac-Bignac

avec bal populaire animé par DJ-Kev

et feu d’artifice à 23H00 offert par la municipalité

.

+33 6 12 27 79 56

English :

Mussels and French fries evening organized by the Comité des fêtes de Genac-Bignac

with a popular dance hosted by DJ-Kev

and fireworks at 11:00 pm courtesy of the municipality

German :

Abend mit Moules Frites, organisiert vom Festkomitee von Genac-Bignac

mit einem von DJ-Kev moderierten Volkstanz

und Feuerwerk um 23H00, das von der Gemeinde angeboten wird

Italiano :

Serata a base di cozze e patatine organizzata dal Comitato del Festival di Genac-Bignac

con un ballo popolare condotto da DJ-Kev

e fuochi d’artificio alle 23.00 offerti dal Comune

Espanol :

Noche de mejillones y patatas fritas organizada por el Comité de Fiestas de Genac-Bignac

con un baile popular a cargo de DJ-Kev

y fuegos artificiales a las 23H00 ofrecidos por el ayuntamiento

