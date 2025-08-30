Soirée moules-frites Gilocourt

Soirée moules-frites Gilocourt samedi 30 août 2025.

Soirée moules-frites

Place du Château Gilocourt Oise

Tarif : 10 – 10 –

10

Tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 20:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Le Comité des Fêtes de Gilocourt-Bellival nous propose sa soirée Moule-Frites le samedi 30 août à partir de 20h Place du Château.

Soirée animée

18€ adulte ou 10€ enfant -12 ans = sur réservation

24€ adulte ou 16€ enfant -12 ans = commande sur place

Saucisse pour les réfractaires aux moules

!!! sous réserve de places disponibles !!!

Coupon à remettre impérativement dans la boîte aux lettres au plus tard le 27 août 2025 pour réservation et commande, avec règlement à :

M. BERTHO Philippe

99 rue de l’automne

60129 Gilocourt

Coordonnées :

06 79 02 32 64

cfgilocourt@laposte.net 10 .

