Soirée moules-frites Gilocourt

Le Comité des Fêtes de Gilocourt-Bellival nous propose sa soirée Moule-Frites le samedi 30 août à partir de 20h Place du Château.
Soirée animée
18€ adulte ou 10€ enfant -12 ans = sur réservation
24€ adulte ou 16€ enfant -12 ans = commande sur place
Saucisse pour les réfractaires aux moules
!!! sous réserve de places disponibles !!!
Coupon à remettre impérativement dans la boîte aux lettres au plus tard le 27 août 2025 pour réservation et commande, avec règlement à :
M. BERTHO Philippe
99 rue de l’automne
60129 Gilocourt
Coordonnées :
06 79 02 32 64
cfgilocourt@laposte.net 10 .
