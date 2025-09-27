SOIRÉE MOULES-FRITES COMPLEXE SPORTIF DU JAGAN Grenade

Une soirée festive à ne pas manquer musique live, moules-frites et convivialité au rendez-vous !

Envie d’une soirée gourmande et festive à partager entre amis ou en famille ? Ne manquez pas la grande soirée moules-frites organisée par La Pétanque Joyeuse le samedi 27 septembre 2025 à Jagan, sur la route de Launac. Dès 18h, la soirée démarre en musique avec un concert live dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au menu de savoureuses moules-frites accompagnées de vins et de croustades, pour seulement 15€ par personne. L’événement est limité à 120 participants et uniquement sur réservation, alors pensez à réserver rapidement au 06 35 94 61 07 ou au 06 17 36 26 53. Venez profiter d’une belle soirée automnale dans un esprit guinguette, avec guirlandes, musique et bonne humeur au programme. Une belle occasion de se retrouver autour d’un bon repas, de soutenir la vie locale et de passer un moment festif aux portes de Grenade. 15 .

COMPLEXE SPORTIF DU JAGAN 864 Route de Launac Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie petanque.joyeuse@yahoo.fr

