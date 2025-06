Soirée moules Frites La Grange Entressen Istres 27 septembre 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Soirée moules Frites Samedi 27 septembre 2025 à 19h.

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

Profitez d’une soirée moules frites placée sous le signe de la convivialité, à la Grange organisée par le Club Tarin d’Entressen.

Soirée avec animation musicale .

La Grange Entressen Avenue de la Crau

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 54 60 57

English :

Enjoy a convivial evening of mussels and French fries at La Grange, organized by the Club Tarin d’Entressen.

German :

Genießen Sie einen Abend mit Moules Frites im Zeichen der Geselligkeit in der Grange, der vom Club Tarin d’Entressen organisiert wird.

Italiano :

Serata conviviale a base di cozze e patatine fritte a La Grange, organizzata dal Club Tarin d’Entressen.

Espanol :

Disfrute de una agradable velada a base de mejillones y patatas fritas en La Grange, organizada por el Club Tarin d’Entressen.

L’événement Soirée moules Frites Istres a été mis à jour le 2025-04-30 par Office de Tourisme d’Istres