Soirée Moules Frites

3 Rue de Briare La Bussière Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rendez-vous samedi 31 janvier à 19h30 au Petit Relais à La Bussière pour une soirée conviviale autour d’un grand classique apprécié de tous. Moules à volonté, frites croustillantes et menu complet vous attendent dans une ambiance chaleureuse et familiale. Organisé par l’USBA.

Samedi 31 janvier à 19h30, Le Petit Relais à La Bussière accueille une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Autour d’un incontournable apprécié de tous, profitez d’un menu généreux avec moules à volonté et frites croustillantes, dans une ambiance chaleureuse et détendue. Pensée pour petits et grands, cette soirée est l’occasion idéale de se retrouver entre amis ou en famille, de savourer un moment simple et gourmand, tout en soutenant la vie associative locale. Un rendez-vous hivernal sans prétention mais efficace, où l’on vient autant pour le plaisir de la table que pour l’esprit de rencontre. 11 .

3 Rue de Briare La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 08 94 73 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Saturday January 31st at 7.30pm at the Petit Relais in La Bussière for a convivial evening of a classic dish that everyone loves. All-you-can-eat mussels, crispy fries and a full menu await you in a warm, family atmosphere. Organized by the USBA.

L’événement Soirée Moules Frites La Bussière a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX