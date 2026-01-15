Soirée Moules-frites La Loupe
Soirée Moules-frites La Loupe samedi 7 mars 2026.
1 Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Venez profitez de cet instant avec une ambiance chaleureuse et dansante.
20€ par adulte avec moules-frites, fromage et tarte aux pommes
12€ par enfant avec nuggets, frites, fromages et tarte aux pommes.
Réservation jusqu’au 18 février. 20 .
1 Place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 22 77 39 85
English :
Mussels and French fries evening
