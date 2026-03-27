Soirée moules frites

1 Place de la Mairie La Puisaye Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le comité des loisirs de la Puisaye, organise une soirée Moules Frites dans la salle des fêtes de la commune. Venez passer une soirée conviviale et de bonne humeur.

Le comité des loisirs de la Puisaye, organise une soirée Moules Frites dans la salle des fêtes de la commune. Venez passer une soirée conviviale et de bonne humeur. 18 .

1 Place de la Mairie La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 60 55

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English :

The Comité des loisirs de la Puisaye is organizing a Moules Frites evening in the village hall. Come and enjoy a convivial evening.

L’événement Soirée moules frites La Puisaye a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE