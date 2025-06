Soirée moules frites La Saucelle 12 juillet 2025 20:00

Eure-et-Loir

Soirée moules frites 2 Route des Hauts Étangs La Saucelle Eure-et-Loir

Début : 2025-07-12 20:00:00

Soirée moules frites chez Margot, kir breton, rillettes de saumon, moules frites et café gourmand. Sur réservation avant le 5 juillet.

2 Route des Hauts Étangs

La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 97 64

English :

Mussels and French fries evening at Margot’s, kir breton, salmon rillettes, mussels and French fries and gourmet coffee. Reservations required by July 5.

German :

Abend mit Moules Frites bei Margot, Kir Breton, Lachsrillettes, Moules Frites und Café Gourmand. Auf Reservierung vor dem 5. Juli.

Italiano :

Serata cozze e patatine da Margot’s, kir breton, rillettes di salmone, cozze e patatine e caffè gourmet. Si prega di prenotare entro il 5 luglio.

Espanol :

Noche de mejillones y patatas fritas en Margot’s, kir breton, rillettes de salmón, mejillones y patatas fritas y café gourmet. Se ruega reservar antes del 5 de julio.

