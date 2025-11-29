Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Moules Frites Lanans

Soirée Moules Frites

Lanans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Menu adulte Apéritif, moules frites, salade fromages, dessert maison, café
Menu enfant jusqu’à 10 ans moules frites, dessert maison
Sur réservation   .

Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 19 39 91 

