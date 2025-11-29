Soirée Moules Frites Lanans
Soirée Moules Frites Lanans samedi 29 novembre 2025.
Soirée Moules Frites
Lanans Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Menu adulte Apéritif, moules frites, salade fromages, dessert maison, café
Menu enfant jusqu’à 10 ans moules frites, dessert maison
Sur réservation .
Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 19 39 91
English : Soirée Moules Frites
German : Soirée Moules Frites
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Moules Frites Lanans a été mis à jour le 2025-11-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE