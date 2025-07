Soirée moules frites Camping le grand cerf Le Grand-Serre

Soirée moules frites Camping le grand cerf Le Grand-Serre mardi 8 juillet 2025.

Soirée moules frites

Camping le grand cerf 3 impasse du grand cerf Le Grand-Serre Drôme

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-15 22:00:00

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Repas avec menu unique moules frites tous les mardis soir au restaurant du camping le grand cerf sur réservation.

Camping le grand cerf 3 impasse du grand cerf Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 86 14 contact@campingdrome.fr

English :

Meal with unique menu moules frites every Tuesday evening at the restaurant of the campsite le grand cerf on reservation.

German :

Essen mit einem einzigen Menü Muscheln mit Pommes frites jeden Dienstagabend im Restaurant des Campingplatzes le grand cerf (Reservierung erforderlich).

Italiano :

Pasto con menù unico cozze e patatine ogni martedì sera nel ristorante del campeggio le grand cerf su prenotazione.

Espanol :

Comida con menú único mejillones y patatas fritas todos los martes por la noche en el restaurante del camping le grand cerf previa reserva.

