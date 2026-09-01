Informations pratiques

Les Adjots

Soirée moules frites

Salle des fêtes Les Adjots Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée moules frites et feu d’artifice

.

Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and Fries Night with Fireworks

L’événement Soirée moules frites Les Adjots a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente