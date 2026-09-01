AGENDA · Les Adjots
Soirée moules frites Les Adjots
samedi 26 septembre 2026 · Les Adjots
Informations pratiques
Les Adjots
Soirée moules frites
Salle des fêtes Les Adjots Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée moules frites et feu d’artifice
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Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25
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English :
Mussels and Fries Night with Fireworks
L’événement Soirée moules frites Les Adjots a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente