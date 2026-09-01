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AGENDA · Les Adjots

Soirée moules frites Les Adjots

samedi 26 septembre 2026 · Les Adjots

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
16700 Les Adjots
Département
Charente
Tarif
15 15 15

Les Adjots

Soirée moules frites

Salle des fêtes Les Adjots Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée moules frites et feu d’artifice
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Salle des fêtes Les Adjots 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 91 25 

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English :

Mussels and Fries Night with Fireworks

L’événement Soirée moules frites Les Adjots a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente