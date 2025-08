Soirée moules frites Levet

Soirée moules frites Levet samedi 4 octobre 2025.

Soirée moules frites

5 Impasse des Violettes Levet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez profiter d’une soirée moules-frites animée par un DJ.

En famille ou entre amis, lors d’une soirée venez profiter de l’ambiance DJ à la salle des fêtes de Levet autour des moules-frites. .

5 Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 71 80 50 comitefetes.levet@gmail.com

English :

Come and enjoy an evening of mussels and French fries with a DJ.

German :

Genießen Sie einen Abend mit Muscheln und Pommes frites, der von einem DJ moderiert wird.

Italiano :

Venite a godervi una serata a base di cozze e patatine con un DJ.

Espanol :

Ven a disfrutar de una velada de mejillones y patatas fritas con DJ.

L’événement Soirée moules frites Levet a été mis à jour le 2025-07-30 par OT LIGNIERES