Soirée Moules Frites Salle des Fêtes Mailly-la-Ville

Soirée Moules Frites

Salle des Fêtes Place de la Paix Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée moules-frites à Mailly-la-Ville, sur inscription. .

Salle des Fêtes Place de la Paix Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 36 45 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Moules Frites

L’événement Soirée Moules Frites Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois