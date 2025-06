Soirée moules frites MARCIAC Marciac 12 juillet 2025 20:00

Gers

Soirée moules frites MARCIAC 23 Rue Saint-Justin Marciac Gers

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le restaurant Ostatu vous invite à une soirée festive et conviviale.

Au programme moules frites et ambiance musicale avec le groupe OYANA TRIO.

Venez nombreux pour partager un moment chaleureux entre amis ou en famille, dans la bonne humeur et au rythme des bandas !

.

MARCIAC 23 Rue Saint-Justin

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 12 92 45 64 mairie@marciac.fr

English :

Restaurant Ostatu invites you to a festive and convivial evening.

On the program: moules frites and music by OYANA TRIO.

Come one, come all to share a warm moment with friends or family, in good spirits and to the rhythm of the bandas!

German :

Das Restaurant Ostatu lädt Sie zu einem festlichen und geselligen Abend ein.

Auf dem Programm stehen Muscheln mit Pommes frites und musikalische Untermalung durch die Gruppe OYANA TRIO.

Kommen Sie zahlreich, um einen herzlichen Moment mit Freunden oder der Familie zu teilen, in guter Laune und im Rhythmus der Bandas!

Italiano :

Il ristorante Ostatu vi invita a una serata festosa e conviviale.

In programma: cozze e patatine e musica dell’OYANA TRIO.

Venite tutti a condividere un momento di calore con gli amici o la famiglia, di buon umore e al ritmo delle bandas!

Espanol :

El restaurante Ostatu le invita a una velada festiva y de convivencia.

En el programa: mejillones con patatas fritas y música de OYANA TRIO.

¡Venga uno, vengan todos a compartir un momento cálido con los amigos o la familia, de buen humor y al ritmo de las bandas!

L’événement Soirée moules frites Marciac a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65