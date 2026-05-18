Soirée moules frites Chez Baby Marillac-le-Franc

Marillac-le-Franc

Soirée moules frites

Chez Baby 2 place de l’église Marillac-le-Franc Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Soirée moules frites animée par L’Impro’bab Solo, suivie d’une ambiance années 80 avec Baby. Réservation obligatoire.

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Chez Baby 2 place de l’église Marillac-le-Franc 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 76 36 76

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English :

An evening of mussels and French fries hosted by L’Impro’bab Solo, followed by an 80s party with Baby. Reservations required.

L’événement Soirée moules frites Marillac-le-Franc a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord