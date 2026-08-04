Soirée moules frites Restaurant Mamasè Messanges

Informations pratiques

Messanges

Soirée moules frites

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée Moules frites au Restaurant Mamasé.

Soirée Moules frites au Restaurant Mamasé. .

Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05

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English : Soirée moules frites

Mussels and Fries Night at Mamas%E9 Restaurant.

L’événement Soirée moules frites Messanges a été mis à jour le 2026-07-29 par OTI LAS