AGENDA · Messanges
Soirée moules frites Restaurant Mamasè Messanges
mercredi 5 août 2026 · Restaurant Mamasè · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Soirée moules frites
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Soirée Moules frites au Restaurant Mamasé.
Soirée Moules frites au Restaurant Mamasé. .
Restaurant Mamasè 5 Route de la Côte d’Argent Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 92 05
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English : Soirée moules frites
Mussels and Fries Night at Mamas%E9 Restaurant.
L’événement Soirée moules frites Messanges a été mis à jour le 2026-07-29 par OTI LAS
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