Soirée moules frites Mestes
Soirée moules frites Mestes samedi 28 mars 2026.
Soirée moules frites
La Serre Mestes Corrèze
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Comité des Fêtes de Mestes vous attend nombreux pour cette soirée moules frites à volonté
Menu:
Entrée Moules-frites Fromages Dessert
Adulte 18€
Enfant -12ans 12€
Soirée animée PAR DJ PAT PASSE-PARTOUT
Réservations du 06/03/15/46/47 à partir de 18h00 jusqu’au 22/03/2026
Attention places limitées, pensez à réserver .
La Serre Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 46 47 cdfmestes@gmail.com
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English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Mestes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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