Soirée moules frites

La Serre Mestes Corrèze

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Comité des Fêtes de Mestes vous attend nombreux pour cette soirée moules frites à volonté

Menu:

Entrée Moules-frites Fromages Dessert

Adulte 18€

Enfant -12ans 12€

Soirée animée PAR DJ PAT PASSE-PARTOUT

Réservations du 06/03/15/46/47 à partir de 18h00 jusqu’au 22/03/2026

Attention places limitées, pensez à réserver .

La Serre Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 46 47 cdfmestes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Mestes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze