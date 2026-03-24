Soirée moules frites Mestes

Soirée moules frites La Serre Mestes 2026-03-28

Soirée moules frites Mestes samedi 28 mars 2026.

Soirée moules frites

La Serre Mestes Corrèze

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Le Comité des Fêtes de Mestes vous attend nombreux pour cette soirée moules frites à volonté
Menu:
Entrée Moules-frites Fromages Dessert
Adulte 18€
Enfant -12ans 12€
Soirée animée PAR DJ PAT PASSE-PARTOUT

Réservations du 06/03/15/46/47 à partir de 18h00 jusqu’au 22/03/2026
Attention places limitées, pensez à réserver   .

La Serre Mestes 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 15 46 47  cdfmestes@gmail.com

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Mestes a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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