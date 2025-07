Soirée moules frites Mirmande

Soirée moules frites Mirmande mardi 8 juillet 2025.

Soirée moules frites

Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-08

Cet été, rendez-vous chaque mardi soir au restaurant du Camping Porte de Provence pour notre incontournable soirée Moules-Frites ! Ambiance conviviale et plats généreux, Réservation obligatoire

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 02 88

English :

This summer, meet us every Tuesday evening at the Porte de Provence campsite restaurant for our not-to-be-missed Moules-Frites evening! Convivial atmosphere and generous dishes. Reservations essential

German :

Diesen Sommer treffen wir uns jeden Dienstagabend im Restaurant des Campingplatzes Porte de Provence zu unserem unumgänglichen Abend mit Muscheln und Pommes frites! Gesellige Atmosphäre und großzügige Gerichte, Reservierung erforderlich

Italiano :

Quest’estate, incontriamoci ogni martedì sera al ristorante del campeggio Porte de Provence per la nostra imperdibile serata Moules-Frites! Atmosfera amichevole e piatti abbondanti. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Este verano, acuda todos los martes por la noche al restaurante del camping Porte de Provence para disfrutar de nuestra ineludible velada Moules-Frites Ambiente agradable y platos generosos. Imprescindible reservar

