Soirée Moules-Frites

Monteils Aveyron

Tarif : 14 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Repas adulte

Date : Samedi 11 avril 2026

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Association des parents d’élèves de Monteils organise une soirée moules-frites le samedi 11 avril à la salle des fêtes de Monteils.

Apéro à 19h.

Service à partir de 20h30.

Moules ou saucisses avec des frites + dessert + café.

Réservations à l’épicerie de Monteils ou au 06 14 72 20 71 ou 06 64 26 24 29. 14 .

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 72 20 71

English :

The Monteils Parents’ Association is organizing a moules-frites evening on Saturday April 11th at the Monteils village hall.

