Soirée Moules-Frites Monteils

L’Association des parents d’élèves de Monteils organise une soirée moules-frites le samedi 11 avril à la salle des fêtes de Monteils.
Apéro à 19h.
Service à partir de 20h30.
Moules ou saucisses avec des frites + dessert + café.
Réservations à l’épicerie de Monteils ou au 06 14 72 20 71 ou 06 64 26 24 29. 14 .
Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 72 20 71
The Monteils Parents’ Association is organizing a moules-frites evening on Saturday April 11th at the Monteils village hall.
