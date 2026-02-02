Soirée moules-frites

Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une soirée moules-frites à volonté avec animation musicale organisée par le football club. Réservation obligatoire.

Une soirée moules-frites à volonté ou bouchée à la reine organisée par le football club et animée par l’orchestre Elsass Gaudi.

Réservation obligatoire avant le 8 mars. .

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 61 90 08 30 cindy.knaub.fcm@gmail.com

English :

An all-you-can-eat moules-frites evening with musical entertainment organized by the soccer club. Reservations required.

L’événement Soirée moules-frites Munchhausen a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg