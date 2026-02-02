Soirée moules-frites Munchhausen
Soirée moules-frites Munchhausen samedi 14 mars 2026.
Soirée moules-frites
Munchhausen Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Une soirée moules-frites à volonté ou bouchée à la reine organisée par le football club et animée par l’orchestre Elsass Gaudi.
Réservation obligatoire avant le 8 mars. .
Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 7 61 90 08 30 cindy.knaub.fcm@gmail.com
English :
An all-you-can-eat moules-frites evening with musical entertainment organized by the soccer club. Reservations required.
L’événement Soirée moules-frites Munchhausen a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg