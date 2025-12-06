Soirée Moules Frites Le Restaurant de l’Ecole Nanchez
Soirée Moules Frites
Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez Jura
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
Au Restaurant de l’Ecole
Les samedi soir de décémbre les 6, 13 et 20 du mois.
Au menu de cette soirée
Moules frites
ou
Moules Frites et dessert
Le café est offert !!
Venez nombreux profiter de cette soirée conviviale.
Pensez à réserver !
Restaurant de l’Ecole 03 84 33 48 32 .
Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32
