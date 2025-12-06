Soirée Moules Frites Le Restaurant de l’Ecole Nanchez

Soirée Moules Frites

Au Restaurant de l’Ecole

Les samedi soir de décémbre les 6, 13 et 20 du mois.

Au menu de cette soirée

Moules frites

ou

Moules Frites et dessert

Le café est offert !!

Venez nombreux profiter de cette soirée conviviale.

Pensez à réserver !

Restaurant de l’Ecole 03 84 33 48 32 .

