Soirée Moules Frites Le Restaurant de l’Ecole Nanchez samedi 7 mars 2026.
Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-21 20:30:00
2026-03-07 2026-03-21
Soirée Moules Frites au Restaurant de l’Ecole
Les samedis 14 & 21 mars 2026, dès 19h.
Moules, Frites, dessert, le café est offert !
Venez nombreux profiter de cette soirée conviviale.
Pensez à réserver au 03 84 33 48 32. .
Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32
L’événement Soirée Moules Frites Nanchez a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX