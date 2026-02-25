Soirée Moules Frites Le Restaurant de l’Ecole Nanchez

Soirée Moules Frites

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez Jura

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-21 20:30:00

Soirée Moules Frites au Restaurant de l’Ecole

Les samedis 14 & 21 mars 2026, dès 19h.

Moules, Frites, dessert, le café est offert !

Venez nombreux profiter de cette soirée conviviale.

Pensez à réserver au 03 84 33 48 32. .

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32

English : Soirée Moules Frites

