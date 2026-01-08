Soirée moules frites Salle Robert Morange Oradour-sur-Vayres
Soirée moules frites Salle Robert Morange Oradour-sur-Vayres samedi 24 janvier 2026.
Soirée moules frites
Salle Robert Morange Avenue Georges Guingouin Oradour-sur-Vayres Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Lors d’une soirée animée par Sono 87 venez déguster un repas chaud avec comme plat principal moules frites ! .
Salle Robert Morange Avenue Georges Guingouin Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 19 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Oradour-sur-Vayres a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Ouest Limousin