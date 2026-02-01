Soirée Moules Frites ou Croziflette Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux
Soirée Moules Frites ou Croziflette Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux jeudi 26 février 2026.
Soirée Moules Frites ou Croziflette
Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Venez passer une agréable soirée en dégustant des moules frites ou une croziflette ! Sur réservation. Tarif 19€ personne (plat + dessert).
Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 36 52
English :
Come and spend a pleasant evening enjoying moules frites or croziflette! Reservations required. Price: 19? person (main course + dessert).
L’événement Soirée Moules Frites ou Croziflette Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire