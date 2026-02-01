Soirée Moules Frites ou Croziflette Restaurant Les Vieilles Mules Yssingeaux

Soirée Moules Frites ou Croziflette

Restaurant Les Vieilles Mules 140 rue de l’Occitan Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Venez passer une agréable soirée en dégustant des moules frites ou une croziflette ! Sur réservation. Tarif 19€ personne (plat + dessert).

.

English :

Come and spend a pleasant evening enjoying moules frites or croziflette! Reservations required. Price: 19? person (main course + dessert).

L’événement Soirée Moules Frites ou Croziflette Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire