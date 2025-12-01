Soirée moules-frites Pierrefitte-ès-Bois

Soirée moules-frites

La commune de Pierrefitte-ès-Bois vous donne rendez-vous le samedi 13 décembre à 19h à la salle municipale Jean Zay pour une soirée moules frites organisée par Le Vairon. L’occasion de partager un repas convivial et généreux au cœur de l’hiver, dans une ambiance détendue et chaleureuse. Le menu est proposé à 23 euros par personne, vins non compris. La soirée sera rythmée par une animation musicale pensée pour accompagner ce moment de rencontre et créer une atmosphère festive. La réservation est indispensable avant le 6 décembre afin de garantir l’organisation et l’accueil de chacun. Pour toute inscription, il suffit de contacter les numéros indiqués sur l’affiche. Une soirée simple, gourmande et conviviale, idéale pour se retrouver autour d’un plat incontournable. 23 .

Rue de Châtillon Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 67 27 65

The mussels and French fries evening returns to Pierrefitte-ès-Bois on Saturday December 13 at 7pm, salle Jean Zay. A convivial meal at 23 euros per person, accompanied by musical entertainment. Reservations required by December 6. A great opportunity to share a warm moment at the end of the year.

