Soirée moules frites Pomarez
Soirée moules frites Pomarez lundi 13 juillet 2026.
Pomarez
Soirée moules frites
place des Arènes Pomarez Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Cette soirée festive se déroulera en intérieur ou en extérieur, suivant le temps (repli dans les arènes). Réservations possible jusqu’au 08 juillet
Animation musicale sur place
Au menu moules frites fromage de brebis- glace café
Menu enfant lomo frites glace. .
place des Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 30
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English :
L’événement Soirée moules frites Pomarez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Amou
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