Pomarez

Soirée moules frites

place des Arènes Pomarez Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Cette soirée festive se déroulera en intérieur ou en extérieur, suivant le temps (repli dans les arènes). Réservations possible jusqu’au 08 juillet

Animation musicale sur place

Au menu moules frites fromage de brebis- glace café

Menu enfant lomo frites glace. .

place des Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 30

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English :

L’événement Soirée moules frites Pomarez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Amou