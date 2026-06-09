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Soirée moules frites Pomarez

Soirée moules frites Pomarez

Soirée moules frites Pomarez lundi 13 juillet 2026.

Adresse : place des Arènes

Ville : 40360 Pomarez

Département : Landes

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Pomarez

Soirée moules frites

place des Arènes Pomarez Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Cette soirée festive se déroulera en intérieur ou en extérieur, suivant le temps (repli dans les arènes). Réservations possible jusqu’au 08 juillet
Animation musicale sur place
Au menu moules frites fromage de brebis- glace café
Menu enfant lomo frites glace.   .

place des Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 50 30 

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English :

L’événement Soirée moules frites Pomarez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Amou

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