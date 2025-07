Soirée moules frites Pontorson

Soirée moules frites Pontorson samedi 2 août 2025.

Soirée moules frites

Cours de la Victoire Pontorson Manche

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Le Comité des Fêtes de Pontorson vous invite à passer une soirée conviviale et festive le samedi 2 août 2025 à partir de 19h, sur les rives du Couesnon.

Au programme

Moules/frites bien chaudes ;

Concert gratuit en plein air ;

Ambiance chaleureuse, animations et bonne humeur garanties !

Un cadre unique au bord de l’eau, parfait pour partager un bon moment entre amis ou en famille !

Venez nombreux, c’est ouvert à tous et ça sent bon l’été.

On vous attend !

Cours de la Victoire Pontorson 50170 Manche Normandie +33 7 81 99 21 43 cfpontorson@hotmail.com

English : Soirée moules frites

The Comité des Fêtes de Pontorson invites you to spend a convivial and festive evening on the banks of the Couesnon on Saturday August 2, 2025 from 7pm.

On the program:

Hot mussels and French fries;

Free open-air concert;

Warm atmosphere, entertainment and good spirits guaranteed!

A unique waterside setting, perfect for sharing a good time with friends or family!

Come one, come all, it’s open to all, and it smells like summer.

We look forward to seeing you!

German :

Das Festkomitee von Pontorson lädt Sie ein, am Samstag, den 2. August 2025, ab 19 Uhr einen geselligen und festlichen Abend an den Ufern des Couesnon zu verbringen.

Auf dem Programm stehen

Heiße Muscheln/Pommes frites ;

Kostenloses Open-Air-Konzert ;

Herzliche Atmosphäre, Animationen und gute Laune garantiert!

Ein einzigartiger Rahmen am Wasser, perfekt, um einen schönen Moment mit Freunden oder der Familie zu verbringen!

Kommen Sie zahlreich, es ist für alle offen und riecht nach Sommer.

Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Pontorson vi invita a trascorrere una serata conviviale e festosa sabato 2 agosto 2025 dalle ore 19.00, sulle rive del Couesnon.

In programma:

Cozze calde e patatine fritte;

Concerto gratuito all’aperto;

Atmosfera calorosa, divertimento e buonumore garantiti!

Una cornice unica in riva al mare, perfetta per condividere un momento di svago con gli amici o la famiglia!

Venite tutti, è aperto a tutti e profuma d’estate.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El Comité des Fêtes de Pontorson le invita a pasar una velada festiva y de convivencia el sábado 2 de agosto de 2025 a partir de las 19.00 horas, a orillas del Couesnon.

El programa incluye

Mejillones y patatas fritas calientes;

Concierto gratuito al aire libre;

Ambiente cálido, diversión y buen humor garantizados

Un marco incomparable a orillas del agua, perfecto para pasar un buen rato con amigos o en familia

Vengan todos, está abierto a todos y huele a verano.

¡Te esperamos!

