Soirée Moules Frites Salle polyvalente Porchères
Salle polyvalente 73 rue des Quatre chemins Porchères Gironde
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Soirée Moules Frites organisée par le Comité Des Fêtes de Porchères avec au Menu:
Assiette de tapas et verre de punch
Moules Frites
Carpaccio d’ananas croquant et glace vanille
Café et vin compris
Apportez vos couverts ! .
Salle polyvalente 73 rue des Quatre chemins Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 34 15 alexandre.farenzena@orange.fr
