Soirée Moules Frites Salle polyvalente Porchères

Soirée Moules Frites

Soirée Moules Frites Salle polyvalente Porchères samedi 4 octobre 2025.

Soirée Moules Frites

Salle polyvalente 73 rue des Quatre chemins Porchères Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Soirée Moules Frites organisée par le Comité Des Fêtes de Porchères avec au Menu:
Assiette de tapas et verre de punch
Moules Frites
Carpaccio d’ananas croquant et glace vanille
Café et vin compris
Apportez vos couverts !   .

Salle polyvalente 73 rue des Quatre chemins Porchères 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 89 34 15  alexandre.farenzena@orange.fr

English : Soirée Moules Frites

German : Soirée Moules Frites

Italiano :

Espanol : Soirée Moules Frites

L’événement Soirée Moules Frites Porchères a été mis à jour le 2025-08-22 par OTI du Libournais