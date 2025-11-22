Soirée Moules Frites Salle ERL Précy-sous-Thil
Soirée Moules Frites Salle ERL Précy-sous-Thil samedi 22 novembre 2025.
Soirée Moules Frites
Salle ERL Route de Semur Précy-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Organisée par l’Association AS PRECY FOOT.
Inscriptions obligatoires.
Tarif pour les adultes 22€
Tarif pour enfants -12 ans: 12€
Soirée familiale et conviviale!! .
Salle ERL Route de Semur Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 02 04 82 precy.as@lbfc-foot.fr
English : Soirée Moules Frites
German : Soirée Moules Frites
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Moules Frites Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2025-10-30 par OT des Terres d’Auxois