Soirée Moules Frites Salle ERL Précy-sous-Thil

Organisée par l’Association AS PRECY FOOT.

Inscriptions obligatoires.

Tarif pour les adultes 22€

Tarif pour enfants -12 ans: 12€

Soirée familiale et conviviale!! .

Salle ERL Route de Semur Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 02 04 82 precy.as@lbfc-foot.fr

