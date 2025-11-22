Soirée Moules Frites Salle ERL Précy-sous-Thil

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Moules Frites

Salle ERL Route de Semur Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Organisée par l’Association AS PRECY FOOT.
Inscriptions obligatoires.
Tarif pour les adultes 22€
Tarif pour enfants -12 ans: 12€

Soirée familiale et conviviale!!   .

Salle ERL Route de Semur Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 02 04 82  precy.as@lbfc-foot.fr

