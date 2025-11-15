Soirée Moules Frites Espace des Mondes Polaires Prémanon

Soirée Moules Frites Espace des Mondes Polaires Prémanon samedi 15 novembre 2025.

Soirée Moules Frites

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Soirée repas dansante Moules Frites.

Évènement sur réservation. Soirée organisée par le Haut Jura Léman Ski Club à l’Espace des Mondes Polaires. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Soirée Moules Frites

German : Soirée Moules Frites

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Moules Frites Prémanon a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses