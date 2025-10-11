soirée moules frites Prévinquières
soirée moules frites
68 route d’Anglars Prévinquières Aveyron
soirée moules frites et Karaoké sur réservation uniquement
68 route d’Anglars Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 00 57 laguinguette12350@gmail.com
English :
moules frites and karaoke evening (reservations required)
German :
abend mit Moules Frites und Karaoke (nur mit Reservierung)
Italiano :
serata cozze e patatine e karaoke su prenotazione
Espanol :
noche de mejillones y patatas fritas y karaoke sólo con reserva previa
