soirée moules frites Prévinquières

soirée moules frites Prévinquières samedi 11 octobre 2025.

soirée moules frites

68 route d’Anglars Prévinquières Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

soirée moules frites et Karaoké sur réservation uniquement

68 route d’Anglars Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 00 57 laguinguette12350@gmail.com

English :

moules frites and karaoke evening (reservations required)

German :

abend mit Moules Frites und Karaoke (nur mit Reservierung)

Italiano :

serata cozze e patatine e karaoke su prenotazione

Espanol :

noche de mejillones y patatas fritas y karaoke sólo con reserva previa

