Soirée moules-frites Dorceau Rémalard en Perche
Soirée moules-frites Dorceau Rémalard en Perche samedi 29 novembre 2025.
Soirée moules-frites
Dorceau 25 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche Orne
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Au menu moules ou assiette anglaise, frites et dessert.
Soirée sur réservation, organisée par le comité des fêtes de Dorceau, à la salle des fêtes de Dorceau. .
Dorceau 25 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 13 32 10 09
