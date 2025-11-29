Soirée moules-frites Dorceau Rémalard en Perche

Dorceau 25 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche Orne

Au menu moules ou assiette anglaise, frites et dessert.

Soirée sur réservation, organisée par le comité des fêtes de Dorceau, à la salle des fêtes de Dorceau. .

Dorceau 25 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 13 32 10 09

