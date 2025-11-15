Soirée moules frites ! Royère-de-Vassivière

Soirée moules frites !

Le comité de jumelage vous convie à une soirée Moules-frites dès 19h à la salle polyvalente à Royère de Vassivière. Repas animé. .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 18 47

