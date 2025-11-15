Soirée moules frites Rumersheim-le-Haut
Soirée moules frites Rumersheim-le-Haut samedi 15 novembre 2025.
Soirée moules frites
Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Au menu, moules frites à volonté, café et dessert. Plat de remplacement émincé de volaille et frites. Animation de la soirée par DJ Dany. .
Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 69 54 64
