Soirée moules frites

Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

Au menu, moules frites à volonté, café et dessert. Plat de remplacement émincé de volaille et frites. Animation de la soirée par DJ Dany. .

Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 69 54 64

L’événement Soirée moules frites Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach