Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’amicale pour financer les activités et sorties des enfants de l’école. Réservations avant le 26 septembre. Venez nombreux pour soutenir l’école et partager un bon moment ! .

Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 89 90 59

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Aubin-des-Coudrais a été mis à jour le 2025-09-17 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude