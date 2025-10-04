Soirée Moules Frites Saint-Aubin-des-Coudrais
Soirée Moules Frites Saint-Aubin-des-Coudrais samedi 4 octobre 2025.
Soirée Moules Frites
Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Venez partager un moment convivial autour d’un bon repas. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’amicale pour financer les activités et sorties des enfants de l’école. Réservations avant le 26 septembre. Venez nombreux pour soutenir l’école et partager un bon moment ! .
Salle polyvalente Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 81 89 90 59
