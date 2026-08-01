Informations pratiques

Saint-Christophe-en-Bazelle

Soirée moules frites

Saint-Christophe-en-Bazelle Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le comité des fêtes organise sa soirée moules frites à la salle Beaulieu.

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Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 65 25

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English :

The Festival Committee is hosting its mussels and fries night at the Beaulieu Hall.

L’événement Soirée moules frites Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle