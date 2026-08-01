AGENDA · Saint-Christophe-en-Bazelle
Soirée moules frites Saint-Christophe-en-Bazelle
samedi 29 août 2026 · Saint-Christophe-en-Bazelle
Informations pratiques
Saint-Christophe-en-Bazelle
Soirée moules frites
Saint-Christophe-en-Bazelle Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le comité des fêtes organise sa soirée moules frites à la salle Beaulieu.
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Saint-Christophe-en-Bazelle 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 65 25
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English :
The Festival Committee is hosting its mussels and fries night at the Beaulieu Hall.
L’événement Soirée moules frites Saint-Christophe-en-Bazelle a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle