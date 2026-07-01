Soirée Moules Frites Église Saint Cyriaque Saint-Ciers-du-Taillon

Informations pratiques

Saint-Ciers-du-Taillon

Soirée Moules Frites

Église Saint Cyriaque 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée moules frites animée par le DJ Tantan.

20€ le repas pour les adultes, 12€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Réponses souhaités avant le 9 juillet.

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Église Saint Cyriaque 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 37 99 51

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English :

Mussels and fries night hosted by DJ Tantan.

20? per meal for adults, 12? for children under 12.

Please RSVP by July 9.

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge