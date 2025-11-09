SOIRÉE MOULES-FRITES Saint-Étienne-du-Valdonnez

SOIRÉE MOULES-FRITES

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le foyer rural Le Bramont vous propose soirée moules-frites dimanche 9 novembre à 19h30 à la salle des fêtes.

Tarif 13€ par personne (moules-frites & dessert).

Réservation obligatoire au 07 70 72 81 68 avant le 4/11.

Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 7 70 72 81 68

English :

Le Bramont rural club organizes a moules-frites evening on Sunday November 9 at 7.30pm in the village hall.

Price: 13? per person (moules-frites & dessert).

Reservations required on 07 70 72 81 68 by 4/11.

German :

Der Foyer rural Le Bramont lädt Sie am Sonntag, den 9. November um 19:30 Uhr zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites in den Festsaal ein.

Preis: 13? pro Person (Moules-frites & Dessert).

Reservierung unter 07 70 72 81 68 bis zum 4. November erforderlich.

Italiano :

Il club rurale di Le Bramont organizza una serata a base di cozze e patatine fritte domenica 9 novembre alle 19.30 nella sala del villaggio.

Prezzo: 13? a persona (cozze, patatine e dessert).

Prenotazione obbligatoria al numero 07 70 72 81 68 entro il 4/11.

Espanol :

El club rural Le Bramont organiza una velada de mejillones y patatas fritas el domingo 9 de noviembre a las 19.30 h en el salón del pueblo.

Precio: 13? por persona (mejillones y patatas fritas y postre).

Es necesario reservar en el 07 70 72 81 68 antes del 4/11.

