SOIRÉE MOULES-FRITES Saint-Étienne-du-Valdonnez dimanche 9 novembre 2025.
Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Le foyer rural Le Bramont vous propose soirée moules-frites dimanche 9 novembre à 19h30 à la salle des fêtes.
Tarif 13€ par personne (moules-frites & dessert).
Réservation obligatoire au 07 70 72 81 68 avant le 4/11.
Salle des fêtes Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 7 70 72 81 68
English :
Le Bramont rural club organizes a moules-frites evening on Sunday November 9 at 7.30pm in the village hall.
Price: 13? per person (moules-frites & dessert).
Reservations required on 07 70 72 81 68 by 4/11.
German :
Der Foyer rural Le Bramont lädt Sie am Sonntag, den 9. November um 19:30 Uhr zu einem Abend mit Muscheln und Pommes frites in den Festsaal ein.
Preis: 13? pro Person (Moules-frites & Dessert).
Reservierung unter 07 70 72 81 68 bis zum 4. November erforderlich.
Italiano :
Il club rurale di Le Bramont organizza una serata a base di cozze e patatine fritte domenica 9 novembre alle 19.30 nella sala del villaggio.
Prezzo: 13? a persona (cozze, patatine e dessert).
Prenotazione obbligatoria al numero 07 70 72 81 68 entro il 4/11.
Espanol :
El club rural Le Bramont organiza una velada de mejillones y patatas fritas el domingo 9 de noviembre a las 19.30 h en el salón del pueblo.
Precio: 13? por persona (mejillones y patatas fritas y postre).
Es necesario reservar en el 07 70 72 81 68 antes del 4/11.
