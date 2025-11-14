Soirée Moules frites Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 23:00:00
Soirée Moules frites au Séquane.
A Saint Laurent en Grandvaux
Le vendredi 14 novembre 2025
A partir de 19H
Soirée sur réservation au 03 63 34 00 56
Venez nombreux, passer un moment convivial au Séquane
Bonne ambiance assurée
Tarif de 16 Euros .
Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56
