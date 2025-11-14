Soirée Moules frites Séquane Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Moules frites

Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Soirée Moules frites au Séquane.

A Saint Laurent en Grandvaux

Le vendredi 14 novembre 2025

A partir de 19H

Soirée sur réservation au 03 63 34 00 56

Venez nombreux, passer un moment convivial au Séquane

Bonne ambiance assurée

Tarif de 16 Euros .

Séquane Place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 34 00 56

