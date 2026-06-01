Saint-Loubouer

Soirée moules-frites

Foyer rural Saint-Loubouer Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

SOIRÉE MOULES-FRITES

Le Comité des Fêtes de Saint-Loubouer vous invite à partager une soirée conviviale autour d’un délicieux repas moules-frites !

Samedi 20 Juin

À partir de 20h

Foyer de Saint Loubouer

Pensez à réserver votre place

06 43 41 10 16

06 87 06 27 72

Nous vous attendons nombreux ! .

Foyer rural Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 41 10 16

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English :

L’événement Soirée moules-frites Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie