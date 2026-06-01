Soirée moules-frites Saint-Loubouer
Soirée moules-frites Saint-Loubouer samedi 20 juin 2026.
Saint-Loubouer
Soirée moules-frites
Foyer rural Saint-Loubouer Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
SOIRÉE MOULES-FRITES
Le Comité des Fêtes de Saint-Loubouer vous invite à partager une soirée conviviale autour d’un délicieux repas moules-frites !
Samedi 20 Juin
À partir de 20h
Foyer de Saint Loubouer
Pensez à réserver votre place
06 43 41 10 16
06 87 06 27 72
Nous vous attendons nombreux ! .
Foyer rural Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 41 10 16
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English :
L’événement Soirée moules-frites Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie
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