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Soirée moules-frites Saint-Loubouer

Soirée moules-frites Saint-Loubouer

Soirée moules-frites Saint-Loubouer samedi 20 juin 2026.

Adresse : Foyer rural

Ville : 40320 Saint-Loubouer

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Saint-Loubouer

Soirée moules-frites

Foyer rural Saint-Loubouer Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

SOIRÉE MOULES-FRITES
Le Comité des Fêtes de Saint-Loubouer vous invite à partager une soirée conviviale autour d’un délicieux repas moules-frites !
 Samedi 20 Juin
 À partir de 20h
Foyer de Saint Loubouer
Pensez à réserver votre place
 06 43 41 10 16
 06 87 06 27 72
Nous vous attendons nombreux !   .

Foyer rural Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 41 10 16 

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English :

L’événement Soirée moules-frites Saint-Loubouer a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Aire Eugénie

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