Soirée Moules Frites le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas
samedi 3 octobre 2026 · le bourg · Saint-Martin-de-Fressengeas
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Fressengeas
Soirée Moules Frites
le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Moules & frites à volonté
Fromage
Dessert
Moules & frites à volonté
Fromage
Dessert .
le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95
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English : Soirée Moules Frites
Mussels & fries %E0 volont%E9
Cheese
Dessert
L’événement Soirée Moules Frites Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère