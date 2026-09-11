UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-de-Fressengeas

Soirée Moules Frites le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas

samedi 3 octobre 2026 · le bourg · Saint-Martin-de-Fressengeas

Soirée Moules Frites le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
le bourg
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24800 Saint-Martin-de-Fressengeas
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martin-de-Fressengeas

Soirée Moules Frites

le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Moules & frites à volonté
Fromage
Dessert
Moules & frites à volonté
Fromage
Dessert   .

le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Moules Frites

Mussels & fries %E0 volont%E9
Cheese
Dessert

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère