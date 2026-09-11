Soirée Moules Frites le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Fressengeas

Soirée Moules Frites

le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Moules & frites à volonté

Fromage

Dessert

Moules & frites à volonté

Fromage

Dessert .

le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Moules Frites

Mussels & fries %E0 volont%E9

Cheese

Dessert

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère