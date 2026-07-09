AGENDA · Saint-Pôtan
Soirée Moules Frites Saint-Pôtan
samedi 1 août 2026 · Saint-Pôtan
Informations pratiques
Saint-Pôtan
Soirée Moules Frites
Etang de la Roche Saint-Pôtan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Sous Chapiteau suivi d’un concert et d’un bal .
Etang de la Roche Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 76 95 66
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English :
L’événement Soirée Moules Frites Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme