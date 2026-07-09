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AGENDA · Saint-Pôtan

Soirée Moules Frites Saint-Pôtan

samedi 1 août 2026 · Saint-Pôtan

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Etang de la Roche
Ville
22550 Saint-Pôtan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Pôtan

Soirée Moules Frites

Etang de la Roche Saint-Pôtan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Sous Chapiteau suivi d’un concert et d’un bal   .

Etang de la Roche Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 76 95 66 

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English :

L’événement Soirée Moules Frites Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme