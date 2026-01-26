Soirée Moules Frites Saint-Priest-de-Gimel

Soirée Moules Frites

Soirée Moules Frites avec musique

Menu ; Potage, moules, frites, fromages, flognarde pommes myrtille et café 20€

Menu enfant 10€

Organisée par l’APE Saint-Priest-de-Gimel

Les bénéfices serviront à financer la semaine de classe de mer à l’Ile d’Oléron en jun 2026, pour les CE2, CM1 et CM2

Sur réservation .

Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 23 79 77

