Soirée Moules Frites Saint-Priest-de-Gimel
Saint-Priest-de-Gimel Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Soirée Moules Frites avec musique
Menu ; Potage, moules, frites, fromages, flognarde pommes myrtille et café 20€
Menu enfant 10€
Organisée par l’APE Saint-Priest-de-Gimel
Les bénéfices serviront à financer la semaine de classe de mer à l’Ile d’Oléron en jun 2026, pour les CE2, CM1 et CM2
Sur réservation .
Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 23 79 77
