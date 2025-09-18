Soirée Moules Frites Casino JOA de Santenay Santenay

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d'Or

Début : 2025-09-18 18:00:00

2025-09-18

Le Casino JOA de Santenay vous donne rendez-vous pour une soirée savoureuse ! Venez déguster notre incontournable menu moules-frites maison, accompagné de sa sauce au choix marinière ou crème et terminez sur une note sucrée avec un délicieux palet glacé au caramel. Une formule généreuse, proposée à partir de 23,50€, à savourer dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Et avec un soupçon de chance, vous pourriez bien repartir sans avoir à payer votre menu… ou presque !

Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, cette soirée est l’occasion idéale de partager un bon repas et de tenter votre chance dans un cadre convivial et festif.

Réservez votre table et rejoignez-nous pour une soirée pleine de saveurs et de surprises au Casino JOA de Santenay. .

+33 3 80 26 22 44

