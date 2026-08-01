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AGENDA · Seuil-d'Argonne

Soirée moules frites Restaurant Au Bon Seuil Seuil-d’Argonne

samedi 29 août 2026 · Restaurant Au Bon Seuil · Seuil-d'Argonne

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Restaurant Au Bon Seuil
Adresse
5 Place Lucien Poincaré
Ville
55250 Seuil-d'Argonne
Département
Meuse
Tarif

Seuil-d’Argonne

Soirée moules frites

Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Soirée moules frites au Bon Seuil, à l’occasion de la Fête au Village.

Pensez à réserver, places limitées.Tout public
  .

Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 70 32 63 

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English :

Mussels and fries night at Le Bon Seuil, as part of the Village Festival.

Be sure to make a reservation—space is limited.

L’événement Soirée moules frites Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE