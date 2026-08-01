Soirée moules frites Restaurant Au Bon Seuil Seuil-d’Argonne

Informations pratiques

Seuil-d’Argonne

Soirée moules frites

Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée moules frites au Bon Seuil, à l’occasion de la Fête au Village.

Pensez à réserver, places limitées.Tout public

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Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 70 32 63

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English :

Mussels and fries night at Le Bon Seuil, as part of the Village Festival.

Be sure to make a reservation—space is limited.

L’événement Soirée moules frites Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE