Soirée moules frites Restaurant Au Bon Seuil Seuil-d’Argonne
samedi 29 août 2026 · Restaurant Au Bon Seuil · Seuil-d'Argonne
Informations pratiques
Seuil-d’Argonne
Soirée moules frites
Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Soirée moules frites au Bon Seuil, à l’occasion de la Fête au Village.
Pensez à réserver, places limitées.Tout public
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Restaurant Au Bon Seuil 5 Place Lucien Poincaré Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 3 29 70 32 63
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English :
Mussels and fries night at Le Bon Seuil, as part of the Village Festival.
Be sure to make a reservation—space is limited.
L’événement Soirée moules frites Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2026-08-23 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE