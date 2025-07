Soirée moules frites | Snack de la Seuge Camping de la seuge Saugues

Soirée moules frites | Snack de la Seuge

Camping de la seuge Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Soirée moules frites, animée par Dynamic émotion !

Camping de la seuge Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 62

English :

An evening of mussels and French fries, hosted by Dynamic émotion!

German :

Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites, moderiert von Dynamic émotion!

Italiano :

Una serata a base di cozze e patatine, organizzata da Dynamic émotion!

Espanol :

Una noche de mejillones y patatas fritas organizada por Dynamic émotion

