Soirée « moules frites » Soulages-Bonneval
Soirée « moules frites » Soulages-Bonneval vendredi 26 septembre 2025.
Soirée « moules frites »
Soulages-Bonneval Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
L’AS Soulages Bonneval organise une soirée moules frites dès 20h au stade.
Formule Salade gésiers, moules frites, tarte aux fruits. Buvette sur place. 18 .
Soulages-Bonneval 12210 Aveyron Occitanie +33 7 50 52 91 57
English :
AS Soulages Bonneval organizes a mussels and French fries evening starting at 8pm at the stadium.
German :
Der AS Soulages Bonneval organisiert einen Abend mit Moules Frites ab 20 Uhr im Stadion.
Italiano :
L’AS Soulages Bonneval organizza una serata a base di cozze e patatine fritte a partire dalle 20.00 presso lo stadio.
Espanol :
El AS Soulages Bonneval organiza una velada de mejillones y patatas fritas a partir de las 20.00 horas en el estadio.
