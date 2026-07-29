Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero Boisse-Penchot
mercredi 29 juillet 2026 · Boisse-Penchot
Informations pratiques
Boisse-Penchot
Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero
2B rue du Château Bas Boisse-Penchot Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Mercredi 29 Juillet au soir, moules à volonté et frites maison au Brasero !
Soirée 18€ par personne.
Suivie du duo pop rock Coup de Phil .
Réservation jusqu’au lundi 27 Juillet au 09 81 41 12 09. 18 .
2B rue du Château Bas Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09
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English :
L’événement Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero Boisse-Penchot a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)