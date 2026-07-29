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Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero Boisse-Penchot

mercredi 29 juillet 2026 · Boisse-Penchot

Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero Boisse-Penchot

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
2B rue du Château Bas
Ville
12300 Boisse-Penchot
Département
Aveyron
Tarif
18 Tarif de base plein tarif Repas

Boisse-Penchot

Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero

2B rue du Château Bas Boisse-Penchot Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Mercredi 29 Juillet au soir, moules à volonté et frites maison au Brasero !
Soirée 18€ par personne.
Suivie du duo pop rock Coup de Phil .
Réservation jusqu’au lundi 27 Juillet au 09 81 41 12 09. 18  .

2B rue du Château Bas Boisse-Penchot 12300 Aveyron Occitanie +33 9 81 41 12 09 

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English :

L’événement Soirée moules frites suivie d’un concert au Brasero Boisse-Penchot a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)