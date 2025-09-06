Soirée moules frites Vogelgrun
Soirée moules frites Vogelgrun samedi 6 septembre 2025.
Soirée moules frites
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06 20:00:00
Une soirée pour danser sur les sons disco et partager un festin convivial moules-frites et cochon de lait à la broche. Musique, bonne humeur et plaisirs gourmands, tout ce qu’il faut pour prolonger les soirées d’été en beauté. .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
