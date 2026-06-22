SOIRÉE MOUSSE Puimisson
SOIRÉE MOUSSE Puimisson samedi 4 juillet 2026.
Puimisson
SOIRÉE MOUSSE
Puimisson Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée mousse avec Dj Jordan, un seul objectif profiter du début des vacances. Restauration et buvette sur place, animation gratuite
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Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 6 80 16 53 59
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English : SOIRÉE MOUSSE
Foam Party with DJ Jordan—one goal: to enjoy the start of the vacation. Food and drinks available on site; free entertainment
L’événement SOIRÉE MOUSSE Puimisson a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT AVANT-MONTS